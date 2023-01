Tochter von Elvis: Was passiert jetzt mit Lisa Marie Presleys 14-jährigen Zwillingsmädchen?

Getty Images via AFP

Elvis und Priscilla Presley beim Verlassen des Krankenhauses nach der Geburt von Lisa Marie am 1. Februar 1968.

Die Tochter von Rock-’n’-Roll-Legende Elvis Presley, Lisa Marie Presley, ist tot. Die traurige Nachricht verkündete ihre Mutter Priscilla Presley (77) auf Instagram. Nun kommen immer mehr Details zu den tragischen Umständen ans Licht: Bereits am Donnerstagmorgen habe sich die 54-Jährige nicht besonders wohlgefühlt und laut TMZ über Bauchschmerzen geklagt. Diese seien im Verlauf des Tages immer stärker geworden, bis sie schließlich einen Herzstillstand erlitt.

Dem US-Promiportal zufolge ist ihre Haushälterin diejenige gewesen, die die Musikerin leblos in ihrem Schlafzimmer fand. In diesem Moment sei auch Lisa Maries erster Ehemann Danny Keough zurückgekehrt, nachdem er die Zwillinge Finley und Harper (14) zur Schule gebracht hatte. Der 58-Jährige habe, ohne zu zögern, direkt eine Herzdruckmassage durchgeführt. Als die Sanitäter vor Ort eintrafen, sollen sie Lisa Maries Puls schließlich mit einer Epinephrin-Spritze wiederhergestellt haben.

Im Krankenhaus habe sie durch das medizinische Personal rasch einen temporären Herzschrittmacher erhalten, der sie am Leben erhielt. Gleichzeitig wurde sie in ein künstliches Koma versetzt. Doch trotz aller lebensrettenden Maßnahmen kam für sie jede Hilfe zu spät. Lisa Marie hinterlässt drei Kinder. Neben den Zwillingstöchtern hat sie noch eine erwachsene Tochter, Schauspielerin Riley Keough (33). Ihr Sohn Benjamin Keough beging 2020 im Alter von 27 Jahren Suizid.

Wie es mit den 14-jährigen Mädchen weitergeht, ist bisher ungewiss. Denn laut US-Medien ist zweifelhaft, dass dem Vater der beiden das alleinige Sorgerecht zugesprochen wird. Seit sich Lisa Marie und Michael Lockwood 2016 getrennt hatten, lieferten sie sich einen üblen Rosenkrieg. Während der 61-Jährige befürchtete, dass seine Ex wegen der Trauer um ihren Sohn einen Rückfall in die Drogen- und Alkoholsucht erleiden könnte, warf sie ihm vor, dass er «unangemessene kinderpornografische Fotos und Videos besitze». Es wird nun vermutet, dass die große Schwester die Kleinen in ihre Obhut nehmen wird, da sie viel Zeit mit ihnen verbracht habe.