Gedenken an die Queen : Was passiert nach dem Staatsbegräbnis mit all den Blumen und den Stofftieren?

1 / 5 Eine Woche nach dem Staatsbegräbnis beginnen in Großbritannien langsam, aber sicher die Aufräumarbeiten. REUTERS Seit dem Tod der Monarchin legten zahlreiche Menschen Blumengrüße, Karten und Ehrungen vor die königlichen Residenzen und öffentlichen Parkanlagen nieder. Getty Images Nun sammeln Mitarbeitende und Freiwillige der Wohltätigkeitsorganisation Royal Parks die floralen Ehrungen ein. REUTERS

Tausende florale Ehrungen, Hunderte Paddington-Bären sowie unzählige Plakate und Karten wurden nach der Verkündung des Todes von Queen Elizabeth II vor die königlichen Schlösser in Großbritannien gelegt. Auch im Green Park, gleich neben dem Buckingham-Palast – der Hauptresidenz der Monarchie – und dem Hyde Park in London wurde Platz für die Tribute gemacht. Eine Woche nach dem Staatsbegräbnis der Königin, am 19. September, beginnen nun die Aufräumarbeiten in der britischen Hauptstadt.

Mitarbeitende und Freiwillige der Wohltätigkeitsorganisation Royal Parks wurden am Montag dabei gesichtet, wie sie die unzähligen floralen Ehrungen einsammelten, auf Karren luden, die von zwei Pferden gezogen wurden, und in die Kensington Gardens brachten. Dort werden die Blumen mit Laub und anderen Grünabfällen gemäß der Verwaltung der Royal Parks vermischt, kompostiert und zu Mulch verarbeitet.

Paddington Bear wird eingelagert

Der hergestellte Kompost wird anschließend zum Düngen von Sträuchern, Bäume und Blumen verwendet, die im kommenden Jahr Millionen von Besucherinnen und Besucher erfreuen sollen, sagt Andrew Williams, Parkmanager der Kensington Gardens: «Wir hielten es für angemessen, die Geschichte der zahlreichen Ehrungen fortzusetzen, indem wir in unserer Grünabfallanlage in den Kensington Gardens Kompost erzeugen, um neue Triebe des Lebens und eine farbenfrohe Blumenpracht im Frühling zu kreieren.» Zwar können weiterhin Blumen vor die Schlösser und in die Parks niederlegt werden, bereits verwelkte Sträuße würden jedoch entfernt werden.

Niedergelegte Stofftiere – darunter die beliebten Paddington Bears – und andere Gegenstände werden ebenfalls eingesammelt. Zunächst sollen sie in einem Raum innerhalb der Parkanlage eingelagert werden. Erst in den kommenden Monaten solle «mit Diskretion und Sensibilität» darüber entschieden werden, was mit ihnen passiert, heißt es von der Verwaltung weiter. Was mit den zahlreichen Botschaften und Zeichnungen, die Trauernde für die Monarchin hinterlassen haben, geschieht, ist bislang nicht bekannt.

Royal-Fans sind begeistert

Zu den Royal Parks gehören bekannte Grünflächen wie der Hyde Park, Kensington Gardens und Green Park. Besonders in Letzteren hatten Trauernde in einem eigens dafür eingerichteten Bereich ein wahres Blumenmeer für die Queen zurückgelassen.

Royal-Fans zeigten bereits ihre Freude über den umweltfreundlichen Plan des Kompostierens der Blumen. Einige meinten sogar laut «Daily Mail», die verstorbene Königin würde die harte Arbeit der Freiwilligen gutheißen.