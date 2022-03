Celebrity-Trennungen : Was Promis sagen - und was sie wirklich meinen

«Wir werden ewig Freunde bleiben» oder «wir lieben uns noch sehr» sind nur zwei Beispiele von Sätzen, die wir oft nach Promi-Trennungen hören. Dabei meinen sie oft was anderes.

Die aktuellste Promibeziehung, die über den Jordan gehen musste, ist die von Schauspielerin Gwyneth Paltrow (41) und dem Coldplay-Sänger Chris Martin (36). In einer Stellungnahme auf Gwyneths Homepage schreiben die beiden: «Wir lieben einander sehr, aber wir gehen getrennte Wege.»

«Wir lieben uns sehr» und «wir gehen getrennte Wege» passt etwa so gut zusammen wie ein Schaf, das im Löwenkäfig haust. Chris und Gwyneth sind aber nicht die einzigen Celebritys, die sich nach der Trennung kryptisch äussern. Wir haben für Sie fünf gängige Trennungsfloskeln in der Bildstrecke in eine verständliche (und eventuell ehrlichere) Sprache übersetzt.