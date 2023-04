Meinungsbarometer: Was sagen Luxemburger eigentlich zu verkürzter Wochenarbeitszeit?

Isabelle, 53 Jahre: «Ich arbeite bereits jetzt in Teilzeit. Auch wenn ich weniger verdiene, habe ich an Lebensqualität gewonnen.»

Ruben, 35: «Die 40-Stunden-Woche ist für mich in Ordnung, da ich im Schichtdienst arbeite. So habe ich Zeit für meine Familie.»

Eine am gestrigen Dienstag vom Luxemburger Institut für sozioökonomische Forschung (Liser) und der Universität Luxemburg veröffentlichte Studie zum Thema Arbeitszeitverkürzung hat die politischen Debatten rund um das Thema wieder neu entfacht. Eine eindeutige Empfehlung wurde von den Forschern nicht ausgesprochen, dennoch sollte laut Studie über eine flexiblere Arbeitsdauer-Reform nachgedacht werden. Eine allgemeine Verkürzung hätte unterschiedliche Auswirkungen auf Arbeitnehmer hinsichtlich Wohlbefinden und Produktivität und könne daher nicht als insgesamt sinnvoll bewertet werden, erklärte Thuc Uyen Nguyen-Thi, Forscherin am Liser. So zumindest lautet die Einschätzung aus Forschungskreisen zu dem Streitthema, doch was wünscht sich eigentlich die Arbeitnehmerschaft in Luxemburg?