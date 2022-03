Nintendos neue Konsole : Was Sie über die Wii U wissen müssen

Ab heute ist die neue Wii in den Läden. Was unterscheidet die jüngste Spielkonsole von ihrer Vorgängerin? Und lohnt sich der Kauf? Wir haben sie ausgiebig getestet.

In der Game-Branche gehört es zum guten Ton, neue Hardware von Nintendo mit einem überheblichen Lächeln zu quittieren. Nur um kurz darauf die Innovationen der Japaner zu kopieren. Das war bei der Wii so, das war bei Nintendos portablem Spielgerät DS nicht anders: Es wurde gelacht, gestaunt und kopiert. Auch bei der Wii U wird bereits wieder dieselbe Hupe betätigt: Das Gerät sei zu schwach für die Zukunft, was die Rechenleistung betrifft; es könne es höchstens mit den aktuellen, nicht aber mit den kommenden Konkurrenz-Konsolen aufnehmen.

Das mag tatsächlich stimmen – sofern man sich auf den Standpunkt stellt, der Stärkere sei stets der Bessere. Die Wii U ist gewiss nicht die Stärkere. Die Spielkonsole startet langsam, beim Zerlegen des Teils wurde festgestellt, dass die Prozessoren eher schwach auf der Brust sind. Doch die Wii U hat etwas im Gepäck, was bereits jetzt von der Konkurrenz kopiert wird: den zweiten Spielbildschirm im Wii-U-Gamepad, mit dem sich Games asymmetrisch spielen lassen. Während auf dem TV-Bildschirm das Hauptgeschehen läuft, können auf dem Touchscreen in den Händen nützliche Infos zum Spiel abgebildet oder zusätzliche Spielmechanismen angeboten werden.

Potenzial wird noch nicht genutzt

Noch aber sind die Spiele nicht so weit: Spiele wie beispielsweise «Assassin’s Creed 3» oder «Mass Effect 3» nutzen den zweiten Bildschirm vornehmlich als Kartendarstellungsgerät und zur Auswahl des Inventars oder von Waffen. Nur wenige Spiele – wie etwa «Just Dance 4», das im Frühjahr erscheinende «Rayman Legends» oder das Minigame «Takamarus Ninja Festung» in der Spielsammlung «Nintendoland» - enthalten zusätzliche und neuartige Steuerungsmöglichkeiten, die das Potenzial der Wii U erahnen lassen.

Das doppelte Sehen birgt indes Gefahren: Die Spieler müssen sich neu orientieren und wissen oft nicht, auf welchen Bildschirm sie zu einem bestimmten Zeitpunkt schauen sollen - ein Spielverhalten, an das sich Spieler erst gewöhnen müssen. Das stellt die Wii U vor ein Problem: Während die alte Wii auch von Spiellaien sehr einfach zu begreifen war, macht es die Wii U den Gameneulingen schwerer. Diese scheinen aber gar nicht zur Hauptzielgruppe zu gehören: Gemessen am Spiel-Lineup versucht Nintendo zunehmend, Core-Spieler an Bord zu holen. Für diese These spricht, dass Nintendo bereits eine sehr viel günstigere Wii Mini für Gelegenheitsspieler bestätigt hat.