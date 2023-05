Preis, Konsum, Orte: Was sieht Luxemburg bezüglich der Cannabis-Legalisierung vor?

Um Cannabis zu erwerben, müssen die Käufer einen Wohnsitz in Luxemburg besitzen und mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Regierung hat am Freitag das luxemburgische Modell für eine Versuchsanordnung für den legalen Zugang zu Cannabis für nichtmedizinische Zwecke vorgestellt. Die Grundlagen des Pilotprojekts müssen noch ausgearbeitet werden, dennoch wurde bereits festgehalten, dass der Staat die Produktionskette, die Verkaufsstellen und den Preis kontrollieren werde. Bislang sind im Großherzogtum zwei Produzenten und 14 Verkaufsstellen geplant. Um Cannabis zu erwerben, müssen die Käufer einen Wohnsitz in Luxemburg besitzen und mindestens 18 Jahre alt sein.

Der vorgesehene Plan beruht auf den Ergebnissen einer Studie, die unter anderem in Kanada, Portugal und den Niederlanden, in Absprache mit nationalen und internationalen Experten, durchgeführt wurde. Wir fassen die wichtigsten Details der Forschungsgruppe zusammen, die auf cannabis-information.lu zusammengestellt wurden und als Empfehlung für die Ausarbeitung des Gesetzes dienen sollen. Letztendlich wird das Projekt jedoch auch vom Ergebnis der Parlamentswahlen im Oktober abhängen.

Verbot in Cafés, bei Konzerten und Festivals

Das Verbot des Konsums von Cannabis und Cannabisprodukten soll an allen Orten gelten, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind und/oder Publikumsverkehr haben, sowie an Orten, an denen ein Rauchverbot gilt.