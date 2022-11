Drama in Petingen : Was steckt hinter dem Großeinsatz nahe der luxemburgisch-belgischen Grenze?

PETINGEN – Der ACL meldet am Dienstagmorgen eine gesperrte Rue d'Athus in Petingen aufgrund eines Polizeieinsatzes. Gegen 6 Uhr morgens soll eine Person dort schwere Verletzungen erlitten haben.

Am Dienstagmorgen berichtet der ACL über seinen Informationsdienst über eine Straßensperre in der Rue d'Athus in Petingen. Grund dafür ist ein größerer Polizeieinsatz. Eine Person soll am frühen Morgen in der genannten Straße schwere Verletzungen durch einen Messerangriff erlitten haben und ins Krankenhaus gebracht worden sein. Erste Annahmen eines Toten konnten demnach nicht bestätigt werden. Laut ersten Ermittlungsdetails soll sich der Vorfall gegen 5.25 Uhr am Dienstagmorgen zugetragen haben. Der Täter soll noch flüchtig sein. Um 10.30 Uhr war die Straße, die nach Belgien führt immer noch gesperrt, um der Spurenermittlung ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen. Gegen 11.40 Uhr gab der ACL bekannt, dass die Straße wieder für den Verkehr geöffnet sei.