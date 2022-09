Covid-19 : Was steckt hinter den neuen Impfstoffen?

Anpassung an die Entwicklung der Viren

Die Omikron-Varianten sind seit Beginn des Jahres dominant und lösten die vorherigen Varianten Alpha und Delta schnell ab. Heute dominiert in Europa und den USA im Wesentlichen die Untervariante BA.5. Um besser auf diese Veränderungen reagieren zu können, passen die Pharmakonzerne ihre Impfstoffe an.

Bivalente Impfstoffe

Das Serum wurde Anfang September von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen. Hunderte Millionen Dosen werden in diesem Jahr bereitstehen, berichtet Pfizer. Spikevax, der Impfstoff des amerikanischen Biotech-Unternehmens Moderna, wurde ebenfalls als bivalenter Impfstoff gegen BA.1 angepasst, nach demselben Prinzip wie der Impfstoff von Pfizer. Dieses Serum «Originel/Omicron BA.1» wurde in Kanada sowie Anfang September von der EMA zugelassen.

Die Untervarianten BA.4 und BA.5

Die Laboratorien arbeiten an weiteren bivalenten Impfstoffen, die neben dem ursprünglichen Stamm speziell auf die mittlerweile dominierenden Untervarianten von Omikron, BA.4 und BA.5, abzielen. Für Europa haben Pfizer und BioNTech einen Vorsprung. So erhielten sie Ende August von der Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallzulassung für ihren bivalenten Impfstoff. Darüber hinaus erhielten sie am 12. September grünes Licht von der EMA.