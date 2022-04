«Morning Glory» : Was steckt hinter diesem spektakulären Naturphänomen?

Wolkenformationen, die Hunderte Kilometer lang werden können und dabei bloß einen Durchmesser von ein bis zwei Kilometern haben, werden als «Morning Glory» bezeichnet. Mathematiker sind dem Rätsel dieses Naturphänomens auf der Spur.

Die Morning-Glory-Wolken sind vor allem im Golf von Carpentaria am frühen Morgen im September und Oktober zu sehen, schreiben Adrian Constantin vom Institut für Mathematik der Universität Wien und Robin Stanley Johnson von der Newcastle University in ihrer Arbeit. Verantwortlich für diese spezielle Wolkenformation ist eine besondere thermische Struktur: Die riesige, flache Meeresbucht geht im Norden in die Arafurasee über, die Meerenge zwischen Australien und Neuguinea, im Osten ist sie von der großen Kap-York-Halbinsel begrenzt. Diese thermische Struktur der unteren Atmosphäre über dem Land und dem Meer führt zu dieser speziellen Wolkenformation.



Oft handelt es sich um eine einzelne lang gestreckte Wolke, an deren Front starke Aufwinde aufsteigen und an deren Hinterseite die Luft absinkt. So wirkt es, als ob die mit einer Geschwindigkeit von zehn bis 20 Metern pro Sekunde dahinziehende Wolkenwalze rotieren würde. Die speziellen Windbedingungen machen die «Morning Glory» bei Segel- und Drachenfliegern beliebt, die sie zum «Wolkensurfen» nutzen. Manchmal treten auch mehrere solcher Wolkenrollen in geringem Abstand parallel hintereinander auf.