Gut zu wissen: Was Trumps Geheimakten-Skandal von Clintons E-Mails unterscheidet

Das FBI hatte auf Trumps Privatanwesen Verschlusssachen aus seiner Amtszeit beschlagnahmt. Mar-a-Lago ist auch ein Club mit Zimmern für zahlende Gäste und öffentlichen Veranstaltungen. So könnte Trump sich strafbar gemacht haben. Die Details in der 49-seitigen Anklageschrift sind brisant. Neben Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen wird ihm die illegale Aufbewahrung höchstsensibler Informationen vorgeworfen: 330 Geheimdokumente enthielten Details zu …

Donald Trump musste diese Woche vor Gericht, weil er und ein Gehilfe auf seinem Anwesen geheime Regierungsdokumente aufbewahrten. Für Trump und seine Unterstützer ist die Anklage gegen den republikanischen Präsidentschaftsanwärter politisch motiviert und ein Beweis dafür, dass die Justiz mit zweierlei Mass misst.

Immerhin war es 2016 nicht zu einer Anklage gegen die Demokratin Hillary Clinton gekommen, als im damaligen Präsidentschaftswahlkampf bei Trumps Konkurrentin wegen ihres Umgangs mit geheimen Informationen ermittelt wurde. Dazu wird gerne auch auf Aktenfunde bei Präsident Joe Biden verwiesen.

Diese Argumentation lässt jedoch eine Reihe von Punkten außer Acht. Ein kurzer Überblick über die Fälle und die Unterschiede.

Clinton und die E-Mails

Während ihrer Zeit als Spitzendiplomatin der Regierung von Barack Obama nutzte Clinton ein privates E-Mail-System für dienstliche Korrespondenz. 2015 fiel ihr diese Entscheidung auf die Füße, als die interne Aufsichtsbehörde der Geheimdienste das FBI auf möglicherweise Hunderte von E-Mails mit Verschlusssachen aufmerksam machte, die darüber verschickt wurden. Das FBI fand schließlich in rund 30.000 Mails 110 mit geheimen Informationen.

Nach einer etwa einjährigen Untersuchung schloss das FBI die Ermittlungen im Juli 2016 ab, mit dem Ergebnis, dass Clinton nicht beabsichtigt habe, gegen die Gesetze zu verstoßen. Monate später, elf Tage vor der Präsidentschaftswahl, wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, nachdem weitere E-Mails entdeckt worden waren. Nach neuer Überprüfung entschied sich das FBI erneut dagegen, eine Anklage anzustoßen.

Trump und die Dokumente in Mar-a-Lago

Laut dem Sonderermittler des Justizministeriums, Jack Smith, nahm Trump nach dem Ende seiner Amtszeit im Januar 2021 Hunderte als geheim eingestufte Dokumente mit auf sein Anwesen in Florida, Mar-a-Lago. Zudem soll er wiederholt die Bemühungen der Regierung, die Unterlagen zurückzubekommen, behindert haben.

Das Material, das Trump zurückhielt, bezog sich der Staatsanwaltschaft zufolge auf Atomprogramme, Waffen und Verteidigungskapazitäten der USA und anderer Länder sowie auf mögliche Schwachstellen bei einem Angriff.

Den Vorwürfen zufolge soll Trump die Dokumente nicht nur aufbewahrt haben, unter anderem in einem Badezimmer, im Ballsaal oder in seinem Schlafzimmer, sondern auch Besuchern hochsensibles Material ohne Sicherheitsfreigabe gezeigt haben.

Insgesamt umfassen die Vorwürfe 37 Punkte. Die meisten auf Grundlage eines Spionagegesetzes, bei dem es um vorsätzliches Zurückhalten von Informationen zur nationalen Verteidigung geht.

Die Unterschiede

Die völlig anders gelagerten Fälle unterscheiden sich grundsätzlich in zwei Punkten: in der Vorsätzlichkeit und in Bezug auf Behinderung der Aufklärung.

In seinem ansonsten sehr kritischen Resümee im Fall Clinton erklärte der damalige FBI-Direktor James Comey, dass keine Beweise gefunden worden seien für eine Absicht, Gesetze zu brechen. Er nannte Clintons E-Mail-Praktiken «extrem nachlässig».

Im Gegensatz dazu stehen Vorwürfe gegen Trump, der der Staatsanwaltschaft zufolge am Packen der Kisten für Mar-a-Lago beteiligt war. Außerdem soll er Maßnahmen ergriffen haben, um die geheimen Akten vor den Ermittlern zu verbergen. In der Anklage wird Trump beispielsweise vorgeworfen, er habe vorgeschlagen, dass ein Anwalt geforderte Dokumente verstecken oder behaupten solle, dass alle Unterlagen übergeben worden seien. Wiederholt werden Trumps eigene Aussagen zitiert, um deutlich zu machen, dass der Ex-Präsident wusste, was er tat und was gesetzlich erlaubt war und was nicht.

Und Biden?

Im Januar teilte das Weiße Haus mit, dass ein Anwalt des Präsidenten Ende vergangenen Jahres in privaten Büroräumen in Washington eine «kleine Zahl» geheim eingestufter Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident unter Obama gefunden habe. Die Akten seien an das Justizministerium übergeben worden.

Später wurde der Fund eines weiteren Stapels in Bidens Haus in Delaware bekannt. Bei der freiwillig angebotenen Durchsuchung des Anwesens fand das FBI noch weitere Unterlagen.

Für Biden war das ein demütigender Rückschlag in seinen Bemühungen, seinen Umgang mit Geheimdokumenten klar von dem seines Vorgängers Trump abzuheben. Dennoch gibt es auch hier, wie bei Clinton, deutliche Unterschiede zu Trump. Und zumindest bisher sind keinerlei Beweise aufgetaucht, dass die Dokumente absichtlich weggebracht oder die Untersuchungen behindert worden sind.

Übrigens teilte das Justizministerium Anfang des Monats Trumps Vize Mike Pence mit, dass gegen ihn keine Anklage erhoben werde. In seinem Haus in Indiana waren ebenfalls geheime Dokumente gefunden worden. Doch auch in diesem Fall gab es keine Hinweise auf vorsätzliche Zurückhaltung oder Behinderung der Untersuchungen.