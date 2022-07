Chaos am Gepäckband : Was tun, wenn der Koffer weg ist?

Seit Wochen regiert das pure Chaos auf den europäischen Flughäfen: Aufgrund von Streiks, Personalmangel und zahlreichen Flugverspätungen sowie Absagen hat man kaum noch eine Garantie, tatsächlich in die wohlverdienten Ferien abzuheben. So mancher Passagier kommt ohne sein Gepäck ans Ziel – allein am Flughafen Frankfurt stapeln sich derzeit Tausende Koffer. Was Du tun kannst, falls Du ohne deinen Koffer ankommst: