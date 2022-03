Umfrage der CSV : Was Wähler von den Christsozialen erwarten

LUXEMBURG – Die größte Oppositionspartei will sich nach dem Wahldebakel 2013 rundum erneuern. Aufschlüsse erhofft man sich von einer Wählerbefragung.

838 in Luxemburg registrierte Wähler hat das Umfrageinstitut TNS Ilres zwischen November und Dezember 2014 im Auftrag der CSV befragt. 480 von ihnen, also mehr als die Hälfte, gaben an, die größte Oppositionspartei des Landes zu wählen. Vor allem Personen ab 65 Jahren geben den Christsozialen ihre Stimme (66 Prozent). Aber auch in der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre würden mehr als die Hälfte (51 Prozent) CSV wählen.