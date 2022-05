Potenzielle Präsidenten : Was, wenn Putin stirbt? Diese Männer könnten seine Nachfolge übernehmen

Wladimir Putin soll schwer krank sein. Die Rede ist von Krebs und Parkinson. Doch wer tritt seine Nachfolge an, falls der Kreml-Chef wegen einer Operation ausfällt oder gar stirbt?

Wladimir Putin gibt sich gerne als unverwüstlicher Haudegen. Der Ex-KGB-Agent posiert oberkörperfrei beim Fischen, reitet ebenfalls ohne Shirt auf einem Pferd durch die russische Taiga oder posiert mit nackter Brust mit einem Jagdgewehr in den Händen. Der Kreml-Chef zeigt gern seinen ehemaligen Agentenkörper. Oder besser gesagt zeigte.

Denn seit geraumer Zeit häufen sich die Meldungen über den schlechten Gesundheitszustand Putins. Laut mehreren Medienberichten scheint eine Operation wegen eines Krebsleidens unumgänglich. Doch was passiert, wenn der russische Präsident wegen eines operativen Eingriffs «außer Gefecht» ist oder gar stirbt? Wer könnte Putins Nachfolger werden? Wir zeigen drei potenzielle Präsidenten und wer sie sind.

Der Hauptkandidat: Michail Mischustin

Würde Putin ausfallen oder gar sterben, würde die russische Verfassung greifen und Mischustin käme in das Amt als Präsident. Wahrscheinlich jedoch nur übergangsweise, da der 56-Jährige nicht zu Putins engsten Vertrauten gehört.

Der Hardliner: Nikolai Platonowitsch Patruschew

Der Geheimfavorit: Alexei Gennadjewitsch Djumin

Wie ein Russland-Experte gegenüber dem «Tagblatt» sagt, könnte Djumin ein Geheimfavorit sein für den Chefposten im Kreml. Begründet wird dies mit seinem Aufstieg innerhalb der russischen Armee. Der 49-Jährige ist Gouverneur der Region Tula Oblast. Dies seit 2016. Bevor er den Gouverneursposten antrat, war Djumin oberster Chef in Putins Sicherheitsstab. Demnach war er so was wie der Leiter des russischen Secret Service und koordinierte die Leibwächter Putins.