Sorge um Raiola : Was wird aus dem Haaland-Wechsel?

Die Fußballwelt bangt um Mino Raiola. Der Star-Spielerberater ist schwer erkrankt. Was wird nun aus seinen Klienten? Vor allem Erling Haaland?

Am Donnerstag vermeldeten italienische Medien übereinstimmend den Tod von Mino Raiola. Diese Berichte wurden wenig später dementiert. Raiola selbst meldete sich via Twitter, sprach davon, dass er «angepisst» sei, weil man ihn «zum zweiten Mal in vier Monaten sterben ließ». Schon im Januar machten Meldungen die Runde, der 54-Jährige hätte sich in der Mailänder San-Raffaele-Klinik einer Not-OP unterziehen müssen. Auch das wurde dementiert.