Rasierklingen-Angriff«Was wird er mir antun, wenn er aus dem Gefängnis kommt?»

Es war ein außerordentlich brutaler Angriff, der nicht nur körperliche, sondern auch psychische Folgen hatte. Am 18. Mai 2020 – als das Land im Lockdown war – wurde L. in Steinfort von ihrem ehemaligen Ehemann Adel A. angegriffen. Der Mann traktierte sie mit einer Rasierklinge, sodass sie mehrere Schnittverletzungen im Gesicht erlitt. Die Szene spielte sich vor den Augen ihrer gemeinsamen Tochter ab. Der Täter wurde inhaftiert und wegen versuchten Mordes angeklagt. Anfang Mai wurde er schließlich wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Abgesehen von der ihrer Meinung nach zu geringen Strafe bangt L. nun um ihr Leben. «Er sitzt bereits zwei Jahre im Gefängnis. Was wird aus mir werden, wenn er in sechs Monaten rauskommt? Was passiert, wenn er wieder ausrastet? Was wird er mir dann antun?». Fragen, die seit dem Gerichtsurteil vom 5. Mai für L. unbeantwortet bleiben. Für die Frau besteht jedoch die Hoffnung, dass sich das Urteil als rechtswidrig erweist. Die Staatsanwaltschaft hat am 17. Mai Einspruch dagegen eingelegt. Das wird zu einem neuen Prozess führen.