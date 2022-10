Luxemburg: «Was wird sich durch die Hochspannungsleitung für mich ändern?»

Mehr als 200 Personen nahmen in den letzten 14 Tagen an drei öffentlichen Versammlungen teil, bei denen das Projekt 380 von Creos vorgestellt wurde. Das Projekt sieht die Errichtung einer neuen 380 Kilovolt-Hochspannungsleitung zwischen Bartringen über Bofferdingen bis nach Aach in Deutschland sowie ein neues Umspannwerk vor. Ein riesiges Projekt, «wie es alle 40 Jahre realisiert wird», betonen die Experten von Creos.