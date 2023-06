Russland: Was zeichnet Wladimir Putin denn da – ist er etwa Spongebob-Fan?

Wladimir Putin einige Tage nach dem Wagner-Aufstand an einer Ausstellung in Moskau.

Wladimir Putin besuchte einige Tage nach dem Wagner-Aufstand eine Ausstellung zu Touchscreen-Technologie in Moskau. Ein Video zeige den russischen Präsidenten, wie er auf dem interaktiven Bildschirm eines Herstellers «ein ungewöhnliches Autogramm hinterließ», so die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Putin und sein lässig skizziertes «Autogramm», eine an Spongebob erinnernde Comicfigur, wurden von den Anwesenden mit Applaus bedacht, was dieser sichtlich zufrieden quittierte. «Gestern Abend machte er noch Selfies mit einem bewundernden Publikum in Dagestan und heute hat er auf einer Ausstellung eine Zeichnung von Spongebob gemacht», twittert daraufhin etwa der Journalist und Russlandkenner Jason Corcoran.