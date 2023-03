Ernährung: Wasser mit oder ohne Kohlensäure – was ist gesünder?

Die allgemeine Empfehlung von Ärzten und Experten lautet, täglich mindestens zwei Liter Wasser zu trinken. Dieses Ziel kannst du mit Wasser – still oder sprudelnd – Tee und Fruchtsäften, aber auch mit bestimmten Esswaren wie Früchten und Gemüse erreichen.

Zwischen 70 und 80 Prozent sollten von Flüssigkeiten und 20 bis 30 Prozent aus Nahrungsmitteln stammen. Wasser ist immer noch die gesündeste Art der Flüssigkeitszufuhr, egal, ob pur, still, mit Kohlensäure oder aus dem Wasserhahn. Ob man stilles oder sprudelndes Wasser bevorzugt, scheint lediglich Geschmacksache zu sein – oder könnte es noch andere Gründe geben?

Hat Mineralwasser gesundheitliche Vorteile?

Bevorzugst du stilles Wasser, weil du glaubst, Wasser mit Kohlensäure nicht gut zu vertragen? Oder präferierst du Wasser mit aus einem bestimmten Grund? Die gute Nachricht: Kohlensäurehaltiges Wasser zu trinken, ist nicht gesundheitsschädlich. Im Gegenteil! «Einige Studien haben sogar gezeigt, dass es sich positiv auf die Darmtätigkeit auswirkt und Symptome von Verstopfung lindern kann», so Ernährungsexpertin Angelique Panagos gegenüber «Cosmopolitan UK».

Aus dem Wasserhahn, der Flasche oder im Wassersprudler mit Kohlensäure versetzt – welche Art von Wasser trinkst du am liebsten?

Dieses Wasser passt am besten zum Essen

Häufig wird empfohlen, während der Mahlzeiten kein Sprudelwasser zu trinken, da die Kohlensäure den Säuregehalt im Magen senken und die Aufnahme von Nahrung verlangsamen kann. Fachleute sind sich in dieser Frage aber nicht immer einig. So findet Duane Mellor, Sprecher der British Dietetic Association, man sollte «kohlensäurehaltiges Wasser in Massen konsumieren, idealerweise während einer Mahlzeit oder nach dem Essen».