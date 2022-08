Luxemburg : Baden im Remerscher «Baggerweieren» wegen Cyanobakterien ab sofort verboten

LUXEMBURG – Die Behörden haben in den Remerscher Seen giftige Blaualgen entdeckt. Der See in Weiswampach und der Obersauer-Stausee bleiben aktuell zugänglich.

Baden ist in den Remerscher Seen fürs Erste verboten.

In den den Remerscher Seen ist die Badewasserqualität nicht mehr gewährleistet, weshalb die Wasserverwaltung am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung ein sofortiges Badeverbot erteilt und empfiehlt, auch sonstige Wasseraktivitäten sein zu lassen. Im Rahmen der regelmäßigen Wasserüberprüfung habe man eine Vermehrung von Cyanobakterien, auch «Blaualgen» genannt, festgestellt.

Übermäßig vorhandene Cyanobakterien können Giftstoffe produzieren, die bei Menschen und Tieren durch Schlucken, Einatmen oder nur Kontakt Gesundheitsprobleme verursachen können. Dazu gehören laut Wasserverwaltung:

Hautreizungen/-verbrennungen

Kopfschmerzen

Übelkeit

Die Behörde hat das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) beauftragt, die Artenzusammensetzung der Cyanobakterien zu analysieren. Es sei eine vorherrschend Spezies nachgewiesen worden, «die potenziell Toxine produziert und somit potenziell gesundheitsschädlich ist».

Außer des Badeverbots empfiehlt die Wasserverwaltung, Hunde sowie andere Haustiere nicht das Wasser trinken zu lassen und jeglichen Kontakt mit dem Wasser zu vermeiden. Wer nach einem Badebesuch an den «Baggerweieren» in den vergangenen Tagen gesundheitliche Probleme hat, solle seinen Hausarzt oder -ärztin aufsuchen und den möglichen Bakterienkontakt erwähnen.

Der See in Weiswampach und der Obersauer-Stausee bleiben aktuell weiter fürs Baden zugänglich, so die Behörde. Infos über die aktuelle Situation in den Gewässern gibt es unter www.waasser.lu.

Alge oder Bakterium? Cyanobakterien sind Bakterien, die photosynthesefähig sind. Früher wurden sie zu den Algen gerechnet und dort als «Blaualgen» klassifiziert, denn der Begriff Algen bezeichnet allgemein Wasserorganismen, die Photosythese betreiben können. Cyanobakterien besitzen aber keinen echten Zellkern und werden daher den Bakterien zugerechnet. Nicolas Armer/dpa