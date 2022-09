Traditionsmarke: WC-Papier-Hersteller insolvent – wird Hakle jetzt verschwinden?

Zudem machen der WC-Papier-Firma auch die höheren Material- und Transportpreise zu schaffen. Diese Preissteigerungen habe man noch nicht in hinreichendem Umfang an die Kundschaft im Handel weitergeben können, so Hakle. Trotz Insolvenzverfahren zeigt sich das Management zuversichtlich. Denn das Verfahren soll in Eigenverwaltung und der Geschäftsbetrieb normal weiter laufen.