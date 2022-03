BVB-Meistergoalie : «We have a grandios Saison gespielt»

Roman Weidenfeller wurde mit Borussia Dortmund deutscher Meister. Die englische Sprache beherrscht der Torhüter aber noch nicht meisterlich.

Noch unter dem Jubel der Fans wurde der Meistergoalie von einem Reporter von Dubai Sports TV zu seinen Gefühlen befragt. «I think we have a grandios Saison gespielt», sagte Weidenfeller ins Mikrofon. Den zweiten Satz schaffte der 30-jährige ohne deutschen Einschub. «It's a really beautiful moment and we like it all.» Gegen Ende des Kurzinterviews schlich sich beim Goalie aber wieder der Schlendrian ein. «We have a great Saison play and so we have win the league.»