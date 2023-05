Unternehmen in Luxemburg: WeConnect – Eine Wohn-Plattform für Jung und Alt

Was als Konzept für einen Wettbewerb begann, ist inzwischen zu einem Sozialunternehmen (Société d'impact sociétal, SIS) geworden. Hinter WeConnect stehen zwei junge Studierende und Unternehmer, Clémentine Offner und Ivo Silva.

«Bei den EuroSkills sollten wir eine Geschäftsidee entwickeln, bei der junge Menschen den Älteren helfen und umgekehrt. So ist WeConnect entstanden», erzählt Clémentine. WeConnect vermittelt älteren Menschen passende Wohnpartner. Das sind meist junge Menschen, die für erschwinglichen Wohnraum Zeit für gemeinsame Aktivitäten sowie Unterstützung im Alltag zur Verfügung stellen. Mit diesem Konzept haben sie bereits mehrere Preise gewonnen. «Das Feedback war so gut, dass wir beschlossen haben, einen Schritt weiter zu gehen und wirklich loszulegen», erklärt Ivo. Mit Gilles Heinesch und Christian Gutenkauf vergrößerte sich das Team.

«Eine gute Idee allein reicht nicht aus»

Zuvor haben Gilles, Clémentine und Ivo bereits für das Mini-Entreprise-Projekt «FrëschKëscht» in der Schule zusammengearbeitet. Im Jahr 2020 konnten sie den Wettbewerb gewinnen. «Eine gute Idee allein reicht nicht aus, das Team dahinter muss gut funktionieren. Unseres tut es und ich bin sehr froh, dabei zu sein», so Gilles.

Der selbstständige Immobilienverwalter Christian ist der Älteste im Team. Er hat den Gymnasiasten beim Entwickeln ihre Mini-Entreprise geholfen. «Sie fragten mich, ob ich mit ihnen an einem generationsübergreifenden Projekt in einem intergenerationellen Team arbeiten wolle. Das hat mich total angesprochen, also habe ich ja gesagt», berichtet er.