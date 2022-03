Wochenendwetter : Weder Blitzsommer noch Sandsturm?

Heiße Winde aus Nordafrika bringen Sommerwetter und Sahara-Staub nach Westeuropa. Luxemburg könnte jedoch leer ausgehen, was beides angeht.

Wie auf der Animation zu erkennen ist, verfrachten die Winde bis Samstag außerordentlich viel Wüstensand direkt aus Marokko und Algerien nach Europa: «Wir rechnen mit einer für Westeuropa sehr hohen Staub-Konzentration», sagt Christos Spirou, zuständiger Meteorologe an der Uni Athen. Er sagt eine Staub-Konzentration von 100 ugr/m3 voraus - fast doppelt so hoch wie der EU-Grenzwert.

Wird Luxemburg Pech haben?

Auch der in den Medien angekündigte «Blitzsommer» könnte aus demselben Grund gar an Luxemburg vorbeiziehen. «Im Moment haben wir wieder einen kleinen Kälteeinbruch und die neuesten Modellvoraussagen zeigen, dass wir in Luxemburg allenfalls für Samstagnachmittag oder Sonntag mit milderem Wetter rechnen können, und allenfalls mit Temperaturen von 20 bis 21 Grad», so ein Mitarbeiter des meteorologischen Dienstes am Flughafen Findel gegenüber «L’essentiel Online».