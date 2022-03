Frankreich engagiert sich : Weg frei für Belval auf beiden Seiten der Grenze

LUXEMBURG - Belval kann sich künftig auf beiden Seiten der Grenze entwickeln. Der französische Staat hat das grenzüberschreitende Projekt am Dienstag als «prioritär» eingestuft.

Während im neuen Viertel auf den Arbed-Brachen in Belval auf luxemburgischer Seite seit mehreren Jahren neue Gebäude aus dem Boden wachsen, steht auf französischer Seite bisher - nichts. Nun hat ein Dekret in Paris den Weg für Projekte freigemacht. Belval wurde am Dienstag offiziell zur «Operation von nationalem Interesse» erklärt und gilt damit als Priorität für den französischen Staat.