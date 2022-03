EZB-Direktorium : Weg frei für Yves Mersch

LUXEMBURG - Der Luxemburger Zentralbankchef Yves Mersch dürfte nun doch ins Direktorium der Europäischen Zentralbank einziehen.

Wie Reuters am Dienstag aus französischen Diplomatenkreisen und aus dem Umfeld diverser Notenbanken erfuhr, will Frankreich nun nicht mehr wie ursprünglich abermals einen Spanier, sondern Mersch ab Juni als Nachfolger von José Manuel Gonzalez Paramo in das sechsköpfige Führungsteam der EZB schicken.