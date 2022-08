Medicanes: Wegen aufgeheiztem Mittelmeer drohen im Herbst heftige Wirbelstürme

1 / 14 Einfach die Flipflops abstreifen und zur Abkühlung ins Meer rennen ist an vielen Mittelmeerstränden in diesem Sommer nicht möglich. Getty Images/iStockphoto Das Wasser ist an vielen Stellen badewannenwarm. Das ist nicht nur für die nach Abkühlung Suchenden ärgerlich, sondern kann ringsum das Mittelmeer auch für einen stürmischen Herbst sorgen. Unsplash Es drohen Wirbelstürme, ähnlich denen, die man aus den Tropen kennt: sogenannte Medicanes. (Im Bild: der Medicane Apollo im Oktober 2021, kurz bevor er auf Sizilien traf.) imago images/Italy Photo Press

Abkühlung findet man an Land dieser Tage kaum und auch das Wasser ist warm. Vom Tyrrhenischen Meer, einem Teil des Mittelmeeres, werden aktuell Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius gemeldet. «Das sind zwei bis drei Grad mehr als normalerweise», so der Meteorologe Claudio Tei vom Nationalen Wissenschaftsrat zur DPA. Für die kommenden Monate verheißt das nichts Gutes. Denn ab 26 oder 27 Grad Wassertemperatur entstehen im Mittelmeer sogenannte Medicanes. Die Bedingungen für die Bildung solcher Wirbelstürme sind derzeit also ideal.

Was genau sind Medicanes?

Bei einem Medicane handelt es sich um eine Art Tropensturm, der auf den Mittelmeerraum begrenzt ist. Das schlägt sich auch in ihrer Bezeichnung nieder: «Medicane» ist ein Kunstwort, das aus den Begriffen «mediterranean» (engl. für «das Mittelmeer betreffend») und «hurricane» zusammengesetzt ist.

Wie entstehen sie?

«Medicanes sind eigentlich Tiefdruckgebiete, wie man sie bei uns auch öfters mal auf der Wetterkarte hat», sagt Meteorologe Michael Eichmann von Meteonews. Der Unterschied zwischen tropischen Tiefs und normalen Tiefs bestehe darin, wo sie ihren Antrieb haben. Denn «um entstehen und wandern zu können, braucht es Energie. Die tropischen Stürme beziehen diese vom warmen Oberflächenwasser.» Die normalen Tiefs entstünden dagegen aufgrund von Temperaturunterschieden in den Luftschichten. Bei Medicanes komme beides zusammen: Wassertemperaturen von mindestens 26-27 Grad, «damit sie überhaupt genug Energie aus dem Wasser ziehen können», und große Temperaturunterschiede zwischen Land und Wasser.

«Medicanes» ist also nicht bloß eine andere Bezeichnung für Hurrikans im Mittelmeer?

Nein, Medicanes und Hurrikans sind sich zwar ähnlich, unterscheiden sich aber in wesentlichen Punkten: Anders als die Mittelmeer-Wirbelstürme beziehen Hurrikans ihre Energie allein aus dem warmen Meerwasser: «Durch Verdunstung und anschliessende Kondensation wird latente Energie in der Atmosphäre freigesetzt – der Wasserdampf fungiert wie eine Art Batterie», schreibt Meteorologe Klaus Marquardt im «Meteoblog». Grundvoraussetzung dafür sei eine entsprechend hohe Wassertemperatur von 26 oder 27 Grad Celsius an der Oberfläche, aber auch in etwas tieferen Wasserschichten.

Medicanes und Hurrikans unterscheiden sich auch hinsichtlich ihrer Größe: Während Hurrikans bis zu 1500 Kilometer Durchmesser haben können, bringen es Medicanes in der Regel auf höchstens 300 Kilometer. Zudem sind sie meist kurzlebig und lösen sich nach ein bis zwei Tagen wieder auf. Hurrikans können dagegen bis zu zehn Tage wüten. «Der Hurrikan hat ein großes Einzugsgebiet und nimmt fortwährend Energie auf», erklärt Eichmann. «Medicanes können das nicht, weil das Mittelmeer so klein ist.» Sie erschöpften schnell und richteten deswegen auch nicht so große Schäden an, «wie man es beispielsweise von Hurrikans der Stufe fünf in den USA kennt, wo hinterher nichts mehr steht», so der Meteorologe. «Sie bringen nicht die totale Zerstörung, aber bringen sicher große Niederschlagsmengen.» Wozu das führt, zeigen Beispiele aus den vergangenen Jahren (siehe Bildstrecke).

Warum treten Medicanes überwiegend im Herbst auf?

«Weil wir dann in der Regel die wärmsten Wassertemperaturen haben», so Eichmann. Es habe sich über die Sommermonate aufgeheizt und kühle aufgrund der Trägheit von Wasser erst nach und nach ab. «Die Landmasse hat sich dann schon längst abgekühlt», so der Meteorologe. Diese Kluft führt «zu einer rasanten Bildung eines Sturmtiefs, weil die feuchtwarmen Luftmassen innerhalb des betroffenen Gebiets rasch nach oben schießen und dabei durch Kondensation des Wasserdampfs dem Gebilde weiter Energie zuführen», schreibt Handelsblatt.com.

Wie sieht die Medicane-Prognose für den Herbst und die Zukunft aus?