Chaotische Vorbereitungen: Wegen Charles' schwerer Krönungsrobe müssen jetzt die Handwerker ran

In weniger als einem Monat ist es so weit: In einer historischen Zeremonie wird Charles III. gekrönt. Doch die Vorbereitungen gestalten sich schwierig und Involvierte sind am Limit ihrer Kräfte.

Nur wenige Wochen vor der Krönung von Charles III. ist bei den Vorbereitungen ein Wettlauf gegen die Zeit angelaufen. Ein solches Großereignis bedarf akribischer Vorbereitung, doch offenbar stehen viele Einzelheiten bezüglich der Zeremonie in der Westminster Abbey noch nicht fest. «Es ist alles sehr hektisch, ein komplettes Chaos», so ein Insider gegenüber dem Mirror. Diese Fragen und Herausforderungen gilt es in den kommenden Tagen zu klären und zu bewältigen:

Harry und Meghan ließen Frist auslaufen

Eigentlich hätten die beiden Exil-Royals Harry (38) und Meghan (41) am 3. April ihre Teilnahme an der Krönung bestätigen oder absagen sollen. Doch die beiden ließen die Frist ohne Antwort verstreichen. Erst am Mittwochnachmittag bestätigte der Palast, dass der Prinz ohne die Herzogin teilnehmen wird. Durch die Unklarheit sollen sie bei der Festlegung der definitiven Sitzordnung in der Westminster Abbey für Verzögerungen gesorgt haben. Von Beginn an war allerdings klar, dass die beiden keine offizielle Rolle am Event innehaben und nicht auf dem Balkon des Buckingham Palasts winken dürfen.

Charles in Sorge wegen seiner Robe

Der wichtigsten Person des Tages, König Charles, dürften bereits jetzt gehörig die Beine zittern. Während der Anprobe seiner prunkvollen Robe soll der 74-Jährige kommentiert haben, wie unglaublich schwer eben diese doch sei. Das soll einige Palastmitarbeiter dazu veranlasst haben, «ernsthafte Befürchtungen» darüber zu äußern, dass er auf dem Weg zum Thorn stolpern könnte. In den letzten Tagen habe deshalb ein Handwerker kurzum eine Rampe, die zum Königsstuhl führt, errichtet.

Trägt Kate nun ein Diadem oder nicht?

Des Weiteren soll es zu Streitigkeiten darüber gekommen sein, ob und welche Diademe die weiblichen Royals tragen sollen. Im Fokus steht dabei Prinzessin Kate. Die 41-Jährige soll sich gegen die Tradition, dass adelige Frauen Kopfschmuck bei der Krönung tragen, ausgesprochen haben und stattdessen einen weniger offiziellen Look anstreben wollen. Der Verzicht auf die Tiara könnte eine Änderung im Arrangement der Kleider bedeuten, was wiederum Stress bezüglich Anpassung und Schneiderarbeiten hervorgerufen habe.

Was trägt Prinz Andrew?

Stunk wegen seines Outfits hat offenbar auch der wegen der Jeffrey-Epstein-Affäre in Ungnade gefallene Herzog von York. Nachdem Prinz Andrew infolge der Missbrauchsvorwürfe alle seine königlichen Ämter niederlegen musste, darf er dennoch bei der Krönung seines Bruders dabei sein – allerdings nur als Randfigur. Nach wie vor ist unklar, ob es dem 63-Jährigen erlaubt sein wird, die samtene Robe eines Ritters des Hosenbandordens zu tragen. Er soll Quellen zufolge stinksauer über die Vorstellung sein, in einem einfachen Kittel der Krönung beiwohnen zu müssen.

