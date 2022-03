Drama in Stockholm : Wegen dieser Touristen ist China sauer auf Schweden

China hat eine Reisewarnung für Schweden herausgegeben. Zuvor hatte eine chinesische Familie in Stockholm für reichlich Drama gesorgt.

Was ist passiert? Anfang September reist eine chinesische Familie – ein Erwachsener und seine betagten Eltern – nach Stockholm und will ins Hotel einchecken. Doch sie tut das einen Tag früher als gebucht und das Hotel ist voll belegt. Die drei chinesischen Gäste wollen deswegen die Nacht in der Lobby verbringen, was das Hotel ablehnt.