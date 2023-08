Wegen Diskriminierung: Jetzt ermittelt die Fifa im Kuss-Eklat

Harte Kritik von Spaniens Ministerpräsident

Der Kuss-Eklat, bei dem Verbandsboss Rubiales die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Medaillenübergabe auf den Mund küsst, wurde seit Spaniens Weltmeistertitel an der Frauenfußball-WM immer mehr zum Skandal. Am Mittwoch rief der spanische Fußballverband RFEF eine außerordentliche Generalversammlung für diesen Freitag ein. Laut spanischen Medien wolle Rubiales aber nichts von einem Rücktritt wissen.

Weltmeisterin brach am Donnerstag ihr Schweigen

Hermoso selbst hatte sich zunächst unmittelbar nach dem Titelgewinn in einem Instagram-Livestream zu Wort gemeldet. «Mir hat es nicht gefallen. Aber was soll ich machen?», sagte sie damals. Später publizierte der spanische Verband ein Statement, in dem die Spielerin Rubiales in Schutz nahm und mit der Aussage zitiert wurde, das Ganze sei eine «spontane gegenseitigen Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft» gewesen. Wenig später wurde aber bekannt, dass diese Stellungnahme mit den Aussagen Hermosos offenbar ohne deren Wissen veröffentlicht worden sei.