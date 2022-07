Dikson (Russland) : Wegen Dose im Maul – verhungernder Eisbär «bittet» Menschen um Hilfe

Ein Video, das einen völlig verzweifelten Eisbären mit einer Konservendose im Maul zeigt, erschüttert Tierfreunde weltweit: Der Bär sucht in seiner Not Menschen auf und fleht auf seine Art um Befreiung vom Fremdkörper.

Die Bilder gehen unter die Haut: Ein Video eines Anwohners in der russischen Siedlung Dikson am Polarmeer vom 20. Juli zeigt einen ausgehungerten Eisbären, der sich dem Haus des Mannes nähert und ihm sein Maul entgegenstreckt. Darin ist eine Konservendose zu erkennen, in die der Bär offenbar seine Zunge steckte und sich darin verfing. Offenbar hatte der Bär wegen des Fremdkörpers schon länger nicht mehr essen und trinken können und näherte sich in seiner Verzweiflung den Menschen – ein Verhalten, das für Experten sehr ungewöhnlich ist, wie die «Daily Mail» schreibt, und wohl auf rasenden Hunger und Durst zurückzuführen ist.