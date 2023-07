Luxemburg: Wegen einer Drogenspritze darf sie ihre Kinder nicht mehr küssen

«Ich hatte Angst, mich mit Aids anzustecken», gesteht Sabine*. Trotz Handschuhen habe sich die Angestellte eines Fast-Food-Restaurants am Luxemburger Hauptbahnhof Ende Juni beim Reinigen der sanitären Anlagen mit der Nadel einer Drogenspritze an der Hand verletzt. Diese steckte zwischen Toilettenschüssel und dem Deckel. Da sie mit Blut in Berührung kam, wurde sie von der Feuerwehr versorgt und in das Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) gebracht.