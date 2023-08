Deutschland: Wegen «Extremregen» – Metal-Fans dürfen nicht ans Wacken Open Air

Die Veranstalter des Metal-Festivals Wacken haben am Montag zwischenzeitlich die Anreise der Fans gestoppt.

Jedes Jahr strömen Zehntausende Musikfans in den norddeutschen 2000-Seelen-Ort Wacken, um dort während drei Tagen allen möglichen Spielarten des Hard Rock und Metal zu frönen. Musste das Festival bereits in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt werden, bereiten den Veranstaltern heute sintflutartige Regenfälle Kopfschmerzen.

Nur ein Viertel der Autos auf Platz gelassen

«Regen gibt es bei Festivals manchmal. Rain or shine (‹Ob Regen oder Sonnenschein›, ein Motto des Wacken Open Air, Anm. d. Red.). Aber nur selten so viel. Deshalb sind die Campingflächen aktuell nicht befahrbar», schreiben die Veranstalter auf ihrer Homepage. Die Anreise ans Festival müsse aus diesem Grund unterbrochen werden. Nur rund ein Viertel der am Montag ankommenden Autos konnte auf den Platz gelassen werden, heißt es weiter. Eine Absage scheint jedoch nicht infrage zu kommen.