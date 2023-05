Letzte 50 Jahre: Wegen Extremwetter starben mehr als zwei Millionen Menschen

Zahl der Todesopfer dank Frühwarnsystemen gesenkt

Wirtschaftliche Schäden am höchsten in den USA

In Afrika registrierte der WMO-Bericht von 1970 bis 2021 mehr als 1800 Katastrophen und 733.585 Todesfälle. Knapp 1500 Katastrophen gab es im südwestlichen Pazifik. Diese kosteten knapp 67.000 Menschen das Leben. In Asien gab es mehr als 3600 Katastrophen mit 984.263 Toten. In Südamerika wurden 943 Katastrophen gemeldet, die 58.484 Todesopfer zur Folge hatten.

Mehr als 2100 Katastrophen gab es in Nordamerika, Mittelamerika und der Karibik. Sie führten zu 77.454 Todesfällen. In Europa wurden fast 1800 Katastrophen gezählt, die 166.492 Todesopfer verursachten. Die wirtschaftlichen Schäden waren in absoluten Zahlen zwar in den USA am höchsten. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung traf es aber Entwicklungsländer am heftigsten.