Nach Siegtor gegen Chelsea : Wegen Fackelwurf – Englands Verband ermittelt gegen Everton-Star Richarlison

Evertons Richarlison hebt nach seinem Siegtor gegen Chelsea eine Pyrofackel auf dem Rasen auf und wirft sie zurück in die Zuschauerränge. Nun droht dem Brasilianer deswegen eine Strafe.

Action Images via Reuters

Ein Fackelwurf in Richtung der Zuschauerränge dürfte für Siegtorschütze Richarlison nach dem 1:0 des FC Everton gegen den FC Chelsea ein Nachspiel haben. Sowohl der abstiegsbedrohte Premier-League-Club als auch der englische Fußball-Verband FA wollen den Vorfall vom Sonntagabend Medienberichten zufolge untersuchen.

Richarlison hatte nach seinem Treffer im Goodison Park in der 46. Minute eine blaue Pyrofackel vom Rasen aufgehoben und auf die Ränge zurückgeworfen. Nun drohen dem 24 Jahre alten Brasilianer Konsequenzen, da Pyrotechnik in England wie in den meisten anderen Fußballstadien Europas verboten ist.