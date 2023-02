Börsenmarkt : Wegen Kanye West stürzt die Adidas-Aktie an der Börse ab

Adidas hatte am Donnerstagabend bekanntgegeben, dass wegen Umsatzausfällen bei der mit dem Rapper Ye (Kanye West) entworfenen Yeezy-Produktreihe ein Verlust beim Betriebsergebnis von bis zu 700 Millionen Euro drohe. Dies wäre der Fall, wenn der Bestand an Yeezy-Produkten komplett abgeschrieben werden müsste. In einem günstigeren Szenario rechnet Adidas mit einer Schwarzen Null.

Nach der Ankündigung ist der Börsenkurs von Adidas eingestürzt. Die Aktien des Dax-Unternehmens wurden am Freitagvormittag für gut 137 Euro gehandelt. Am Vortag hatte der Schlusskurs noch bei mehr als 154 Euro gelegen.

Weitere Ursachen für Umsatzrückgang

Für den Rückgang werden neben der Yeezy-Problematik unter anderem auch der Stillstand der Geschäfte in Russland und die anhaltenden Schwierigkeiten in China genannt, wo wegen der Corona-Pandemie viele Läden geschlossen bleiben mussten. Seine endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr will der neue Adidas-Vorstandschef Björn Gulden am 8. März vorlegen.