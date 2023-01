Türkei : Wegen Koranverbrennung – Erdogan gegen Nato-Beitritt von Schweden

Am Samstag hatte in Stockholm ein islamfeindlicher Politiker bei einer von der Polizei genehmigten Kundgebung nahe der türkischen Botschaft einen Koran verbrannt. Zudem hatten Aktivisten eine Erdogan ähnelnde Puppe an den Füßen aufgehängt. Schweden kann nach diesen Protestaktionen nicht mit der Unterstützung der Türkei für einen Nato-Beitritt rechnen. «Wenn ihr der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen Nato auch keine Unterstützung bekommen», meinte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag in Ankara.