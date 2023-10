Wegen Mehrkosten: Europa-Park erhöht die Eintrittspreise

Für einen Besuch im Europa-Park muss 2024 tiefer in die Tasche gegriffen werden. Bis jetzt bezahlen Erwachsene in der Nebensaison 57,50 Euro und in der Hauptsaison 65 Euro, ab kommendem Jahr liegen die Tarife bei 61,50 und 69,50 Euro. Das sind jeweils vier Euro mehr und entspricht einer Verteuerung von sieben Prozent. Auch bei Kindern und Senioren steigt der Preis um drei Euro, und zwar von 49 auf 52 und von 56 auf 59,50 Euro in der Hauptsaison.