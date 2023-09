Wegen Nachbarstreit: Chemiestudent vergiftet Familie durch ihre Tür

Ein ehemaliger Chemiestudent in Tampa, Florida, wurde angeklagt, weil er eine Substanz unter der Wohnungstür seiner Nachbarn durch in deren Wohnung spritzte. Seit über einem Jahr störte sich Xuming Li an Geräuschen aus der Wohnung seines Nachbars Umar Abdullah. Alltagsgeräusche wie der Lärm des Staubsaugers und das Schließen des Toilettendeckels oder Schubladen, waren ihm zu laut. Dass Abdullah und seine Frau kurz nach ihrem Einzug ein Baby bekamen und dieses weinte, störte ihn aber nicht.

Nach einem Jahr voller Lärmbeschwerden, nahm der Nachbarschaftsstreit eine neue Wendung. Fast wöchentlich bemerkte Abdullahs Familie einen starken Geruch in ihrer Wohnung, der ihnen das Atmen erschwerte, ihre Augen reizte und starke Kopfschmerzen verursachte, wie Abdullah gegenüber der New York Times sagt. Nach einer Weile löste der Geruch auch Haarausfall, Hustenanfälle und Erbrechen bei ihrer neugeborenen Tochter aus.

Li wegen Körperverletzung und schweren Stalkings angeklagt

Da der Geruch im Bereich der Eingangstür am stärksten war, installierte Abdullah schließlich eine Überwachungskamera davor. Diese zeichnete am 27 Juni auf, wie sich ein Mann – bei dem es sich offenbar um seinen Nachbarn Li handelt – der Tür mit einem Fläschchen und einer Spritze in der Hand nähert. Er hockt sich auf den Boden und scheint den Inhalt der Spritze durch einen kleinen Spalt in der Ecke der Tür zu injizieren.