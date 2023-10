Wegen Promo?: Fler nennt seine Bedingung für Blowjob bei Ronaldo

1 / 6 Der 41-jährige Rapper Fler denkt über Cristiano Ronaldos bestes Stück nach. Instagram/Fler Der Berliner vermutet, dass der Fussballstar gut bestückt ist. Instagram/cristiano Für zehn Millionen würde Fler Ronaldo oral befriedigen, wie er auf Tiktok erzählt. Tiktok/FLER

Auf Tiktok kursierte ein Video, in dem Rapper Fler (41) beim Telefonieren über Cristiano Ronaldos (38) Penis spricht. Der Anrufer vermutet etwa, dass der Fußballstar besser bestückt sei als der Rapper. Fler scheint die Aussage nicht zu verärgern. Er antwortet: «Aber sei mal ehrlich, für zehn Millionen? Ganz im Ernst, wenn man für zehn Mio. kurz mal bei Ronaldo so in den Mund nimmt, Alter, ist eigentlich gut.»

Für den Berliner ist es also eine Frage des Geldes. Aktuell macht Fler Werbung für sein neues Album «Vibe 2», das bald erscheinen soll. Da hilft es, den Namen des Fußballstars in den Mund zu nehmen. Ronaldo hat allein auf Instagram 609 Millionen Follower – mehr als jeder andere auf der Plattform. Wer mit dem Portugiesen in Verbindung gebracht wird, profitiert von der Aufmerksamkeit. Oder steckt doch mehr hinter der Aussage Flers?

Im Sommer posierte der Berliner mit der Dragqueen Olivia Jones (53) und kommentierte das Bild auf X mit der Regenbogen- sowie der Deutschlandflagge. Im Juni feiert sich jeweils die LGBTIQ-Szene weltweit. In Deutschland verärgert das AfD-nahe Kreise, die als Reaktion auf den «Pride Month» den «Stolzmonat» ausrief, um konservative Werte und Nationalismus zu feiern. Ausgerechnet die Songzeile von Fler «Das ist Schwarz-Rot-Gold – Hart und Stolz» diente als Inspiration für den «Stolzenmonat».

«Hätte ich den Song mal nicht gemacht», antwortete der Rapper darauf und versprach, das Lied nie mehr zu spielen. «Es gibt einfach zu viele Spinner, die meinen Text für ihren Blödsinn verwenden.» Später veröffentlichte Fler das Bild von sich und Olivia Jones. Sein Engagement für die LGBTIQ-Gemeinschaft nehmen ihm jedoch nicht alle ab. In den Kommentaren schreibt jemand: «Dass Fler wirklich offen für LGBTIQ ist, glaube ich erst, wenn er selbst als Dragqueen auftritt. Nachdem er so viele Menschen radikalisiert hat, ist er es der Community schuldig.»

Wie Rap mit Homosexualität umgeht

Dass Fler den Penisvergleich mit Cristiano Ronaldo hinnimmt und über Oralverkehr mit dem Fußballer nachdenkt, ist vielleicht seine Art, Homosexualität im Hiphop zu normalisieren . Denn laut einer Analyse des Spiegels hat Fler dazu beigetragen, dass 2005 30 Prozent aller Deutschrap-Songs sexistische Wörter enthielten.

Mittlerweile geht der Trend in eine andere Richtung und die Quote hat sich halbiert, mit Lil Nas X (24) hat der Rap außerdem einen homosexuellen Superstar. Auch Fler scheint sich weiterentwickelt zu haben. Benutzte er früher noch standesgemäß homophobe Beleidigungen in seinen Songs, würde er heute Ronaldo oral befriedigen – wenn auch für zehn Millionen Euro.