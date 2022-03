Welternährungsprogramm der UN : Wegen Putins Krieg müssen jetzt die Ärmsten der Armen der Welt hungern

Der Krieg in der Ukraine verhindert auch Lieferungen von Getreide für von Hunger betroffene Länder. Nun warnt das Welternährungsprogramm der UN vor Folgen für Armutsbetroffene weitab des eigentlichen Kriegsgebietes.

Geflüchtete sudanesische Frauen stehen in Darfur für Lebensmittelhilfe an.

Hilfsorganisationen haben vor gravierenden Folgen des Ukraine-Krieges für die Lebensmittelversorgung gewarnt – insbesondere in Ländern der arabischen Welt und Westasien. «Schon jetzt sind 276 Millionen Menschen in 81 Ländern von akutem Hunger betroffen. Die Welt kann sich einfach keinen weiteren Konflikt leisten», sagte der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) in Deutschland, Martin Frick. Mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die das WFP in Krisenregionen verteilt, stammt demnach aus der Ukraine. «Putins Krieg überzieht nicht nur die Ukraine mit unermesslichem Leid. Die Auswirkungen werden weit über die Grenzen der Region zu spüren sein», sagt er.