Justiz: Wegen sexueller Übergriffe vor Gericht – Modelagent schweigt 

1 / 5 Der Inhaber einer Zürcher Modelagentur soll über mehrere Jahre hinweg mehr als ein Dutzend junger Männer zwischen 15 und 25 Jahren sexuell belästigt haben. 20min Der Inhaber einer Zürcher Modelagentur soll über mehrere Jahre hinweg mehr als ein Dutzend junger Männer zwischen 15 und 25 Jahren sexuell belästigt haben. Instagram Ein Account auf Instagram veröffentlichte im Sommer 2020 die Erfahrungsberichte mutmaßlicher Opfer sowie Chatverläufe, die der Zürcher Modelagent mit ihnen geführt haben soll. Screenshot Instagram

Der heute 35-jährige Modelagent ist im September 2021 vom Bezirksgericht Zürich wegen sexueller Nötigung, Vergewaltigung und weiterer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Zwei Jahre wurden bedingt ausgesprochen, ein Jahr soll der Beschuldigte im Gefängnis absitzen. Der in Zürich wohnhafte Mann soll über Jahre hinweg junge männliche Models sexuell belästigt haben, darunter auch Minderjährige. So griff er ihnen an den Po, rieb sich an ihnen, küsste sie und es kam zu weiteren sexuellen Handlungen. Gegen das Urteil erhob der Modelagent Berufung, sodass der Fall heute vor dem Obergericht behandelt wird.

«Ich bin Opfer einer Hetzkampagne in den sozialen Medien», sagt der Beschuldigte auf die Frage des Richters, warum ihn 16 Personen mit ähnlichen Aussagen belastet haben. Die angeblichen Opfer seien neidisch über seinen Erfolg gewesen oder enttäuscht, weil sie das Potenzial für ein männliches Model nicht hatten. «Ich war mit meiner 2015 gegründeten damaligen Firma ‹One Time Management› die erste Agentur für männliche Models gewesen», sagt er stolz. Weiter will er sich zu den Anschuldigungen nicht äußern, wie schon in der Untersuchung und beim Prozess am Bezirksgericht Zürich.

Beruflich ist er nicht mehr im Modelbusiness tätig, sondern in einem anderen Bereich. In welchem, will er nicht sagen, nur so viel: «Ich bin in einem Unternehmen tätig, das national und international tätig ist. Mein Arbeitgeber ist über den Fall informiert und steht hinter mir.» Er befinde sich jetzt an einem anderen Punkt in seinem Leben und habe sich in die Gesellschaft integriert.

Keine Gewalt ausgeübt

Sein Anwalt verlangt einen vollständigen Freispruch. «Es gibt keine Hinweise, dass die Models in einem Abhängigkeitsverhältnis zu meinem Mandanten standen.» Wenn es zu sexuellen Handlungen kam, seien diese einvernehmlich gewesen oder die Models hätten sich wehren können. «Mein Mandant hat keine Gewalt ausgeübt.» Dass es sich offensichtlich um eine Hetzkampagne in den sozialen Medien handle, zeige der Umstand, dass die Strafanzeigen innerhalb kurzer Zeit eingereicht worden seien.