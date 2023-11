Wegen Terrorgefahr: Straßburg feiert Weihnachtszeitstart nur klein

Am 24. November startet der älteste Weihnachtsmarkt in Frankreich, der rund zwei Millionen Besucher anlockt.

Zum Start des Weihnachtsmarkts im elsässischen Straßburg und dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung wird es in diesem Jahr zur Abwehr von Terrorgefahren keine große Eröffnungsfeier geben. «Es wird in einem kleineren Format sein, weil die Sicherheitsmaßnahmen es uns heute nicht mehr erlauben, große Versammlungen zu machen, wie wir es in der Vergangenheit tun konnten», sagte der Präsident des Straßburger Handelsverbands, Gwenn Bauer, dem Sender «BFMTV». In Frankreich gilt seit der tödlichen Attacke eines jungen Islamisten auf einen Lehrer in Arras Mitte Oktober die höchste Terrorwarnstufe.