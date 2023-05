Fußball: Wegen unerlaubter Saudi-Reise – PSG suspendiert Weltmeister Lionel Messi

Lionel Messi ist am Montag zu Besuch in Saudi-Arabien eingetroffen. Der Weltmeister ist für den Wüstenstaat als Tourismus-Botschafter unterwegs. Das Problem: Eine Erlaubnis von seinem Arbeitgeber PSG hatte der argentinische Weltmeister anscheinend nicht, der Argentinier fehlte auch im Training,

«Wer hätte es gedacht, dass Saudiarabien so viel Grün hat?»

Saudi-Arabiens Tourismus-Minister Ahmed al Khateeb twitterte am Montagabend: «Ich freue mich, Messi und seine Familie in begrüßen zu dürfen, um die magischen Reiseziele und authentischen Erlebnisse zu genießen.»

Wechselt Lionel Messi nach Saudi-Arabien?

Am Sonntag kassierte Paris Saint-Germain noch eine 1:3-Heimpleite gegen Lorient. Kurz nach dieser Niederlage reiste Messi in die Wüste – und das Ungemach für den Superstar begann. In Paris hat Messi derweil noch einen Vertrag bis zum Ende Juni 2023. Zuletzt gab es ebenso Gerüchte über einen Wechsel in die MLS oder die Rückkehr nach Barcelona. In der aktuellen Saison steht er bei 20 Toren und 19 Vorlagen in 37 Partien für PSG.