Kartenleser ausgefallen : Weihnachtliches Einkaufschaos in Belgien

Ausgefallene Kartenlesegeräte haben mitten im Weihnachtstrubel in den Geschäften in Belgien ein Einkaufschaos ausgelöst.

Die Geschäfte meldeten erhebliche Umsatzeinbußen. Der belgische Einzelhandelsverband Comeos sprach von einem «bedeutenden Schaden» an einem der umsatzstärksten Tage des Jahres und kündigte an, von Atos Worldline Schadenersatz zu verlangen, meldete der belgische Rundfunk RTBF.

Am Tag vor Heiligabend fiel landesweit die Zahlung per Bankkarte für etwa drei Stunden aus, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Dienstag. Die Kartenlesegeräte an den Kassen der Geschäfte funktionierten nicht mehr richtig. Der Systembetreiber Atos Worldline habe erst am Montagabend Entwarnung gegeben, ohne die Gründe für die technische Panne zu nennen. An den Kassen bildeten sich lange Schlangen, tausende Kunden ließen ihre Einkäufe im Laden zurück.