Lima : «Weihnachtsmann» zerschlägt Drogendealer-Gang in Peru

Die Polizei in Lima zeigt sich erneut kreativ bei ihrer Verbrecherjagd. Diesmal waren es keine Superhelden, sondern der Weihnachtsmann persönlich, der einer Drogendealer-Gang in die Quere kam.

David Villanueva, Polizeisprecher aus Lima, schilderte am Montag (Ortszeit) im peruanischen Fernsehen, dass die Verkleidung dazu diene, sich ungehindert in einem berüchtigten Stadtteil der Hauptstadt Lima bewegen zu können. Weihnachtsmann und Co. machten sich demnach auf den Weg zu einem Haus, in dem vermeintlich eine Drogendealer-Gang ihren Sitz hat. Dort angekommen holte einer der Weihnachtselfen einen großen Vorschlaghammer hervor und schlug die Vordertür ein. Die Einheit um Santa nahm infolgedessen drei Männer und eine Frau fest und beschlagnahmte 6000 Verkaufseinheiten Kokainpaste, 104 Portionen Kokain in Pulverform und 279 Päckchen Cannabis.