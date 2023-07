Irland: Weil an Bord eine wilde Prügelei ausbricht, sieht der Kapitän nur einen Ausweg

Weil an Bord eine wüste Prügelei zwischen zwei Gruppen ausbrach, musste am vergangenen Samstag eine Fähre von Irland nach Wales nach nur 20 Minuten umkehren. In einem Video ist zu sehen, wie sich mindestens vier Passagiere auf einen fünften stürzen, während sich ein sechster weitgehend erfolglos bemüht, die Wogen zu glätten. Auf den Aufnahmen sind die entsetzten Schreie einer Frau zu hören, auch Kinder müssen die hässlichen Szenen mitansehen. Einer der Männer im Zentrum des Geschehens scheint sich sogar mit einem Salatbesteck gegen Angriffe verteidigen zu wollen.