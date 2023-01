Luxemburg: Weil die Uhr nicht startet – van der Weken muss zweimal antreten

Ein starker Start, ein harter Widerstand, um die Niederländerin Tasa Jiya auf der Linie zu überholen, eine Explosion der Freude und dann schnell das Unverständnis. Patrizia Van der Weken gewann den 60 Meter-Lauf beim CMCM-Meeting in der Coque, aber die Stoppuhr war nicht gestartet, so dass der Erfolg der Luxemburgerin, die mit 7''30 die schnellste Zeit in den Vorläufen erzielt hatte, nicht anerkannt werden konnte.