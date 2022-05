«Ich leitete Kundgebungen, gab Interviews für die Medien, bereitete Klagen vor und nahm an Gerichtsverhandlungen teil.» Die Aktivisten haben mit ihrer Arbeit bewirkt, dass bei der Stadtwahl 2012 auch Oppositionelle in die Stadtduma gewählt wurden. «Es war eine mühselige, gefährliche Arbeit. Aber die Kräfteverteilung im Rat wurde geändert, die Einflusssphären in der städtischen Wirtschaft neu verteilt und eine Opposition gebildet, die die Unterstützung hatte von Bürgern.»