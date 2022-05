Russen im Exil : «Weil wir uns gegen Putin wehrten, wollte er uns zwei Mal töten lassen»

Ekaterina Sorokina (31) und Ruslan Serazhidinov (41) sind russische Putin-Kritiker, die nach zwei versuchten Attentaten nach Ecuador geflüchtet sind. Nun sprachen sie über das russische Machtsystem, die Repressionen und den Umgang mit Kreml-Kritikern.

1 / 10 Sie überlebten zwei Mordversuche: Ekaterina Sorokina und Ruslan Serazhidinov gehörten in Russland der politischen Opposition von Putins Regime an. Ekaterina Sorokina Serazhidinov wurde 2007 politisch aktiv, als der Staat versuchte, sein Land zu enteignen. Ab 2011 war er daran beteiligt, in Saretschny transparente Wahlen durchzuführen. Das Bild wurde 2011 aufgenommen und zeigt Serazhidinov im schwarzen Hemd. Auf einem Poster steht: «Wir verteidigen unser Recht zu wählen.» Ruslan Serazhidinov «Ich leitete Kundgebungen, gab Interviews für die Medien, bereitete Klagen vor und nahm an Gerichtsverhandlungen teil.» Die Aktivisten haben mit ihrer Arbeit bewirkt, dass bei der Stadtwahl 2012 auch Oppositionelle in die Stadtduma gewählt wurden. «Es war eine mühselige, gefährliche Arbeit. Aber die Kräfteverteilung im Rat wurde geändert, die Einflusssphären in der städtischen Wirtschaft neu verteilt und eine Opposition gebildet, die die Unterstützung hatte von Bürgern.»

Ruslan Serazhidinov

«Wir haben früh angefangen, die russische Politik zu kritisieren – das hat uns fast das Leben gekostet», erzählen Ekaterina Sorokina und Ruslan Serazhidinov. Die beiden wuchsen in Russland auf: Sie in einer reichen Familie in der Stadt Kamensk-Uralski westlich von Moskau, er als Kind einer Arbeiterfamilie in Saretschny, einem militärischen Stützpunkt im Südosten des Landes. Dort leiteten sie eine Bürgerrechtsbewegung und kamen durch Repressionen immer mehr unter Druck von den russischen Behörden – der Konflikt gipfelte 2017 in zwei Mordversuchen auf das Ehepaar: «Man wollte uns auslöschen, wir haben knapp überlebt und mussten nach Ecuador fliehen.»

Alles fing damit an, dass Serazhidinov, der als Ingenieur bei Gazprom arbeitete und auch am Bau von Gas-Pipelines nach Europa beteiligt war, 2007 politisch in der Opposition aktiv wurde: «Das politische System war voller Korruption und Intransparenz. An der Spitze stehen putintreue Politiker. Politische Opponenten erhalten fast gar keine Chancen, in diesem System aufzusteigen.» Er habe sich davon nicht unterkriegen lassen und Kundgebungen geleitet, Klagen vorbereitet und an Gerichtsverhandlungen teilgenommen, sagt Serazhidinov. Bei den nächsten Wahlen seien einige Oppositionelle gar ins Parlament gewählt worden. «Das war der Moment, in dem ich zum russischen Staatsfeind wurde.»

Repressionen haben die Situation verschlimmert

Schleichend hätten ab 2016 die Repressionen begonnen, sagt Serazhidinov. Zunächst habe der Geheimdienst Geschäftsleuten in der Stadt verboten, mit ihm Handel zu treiben. Sie seien so lange wirtschaftlich isoliert worden, bis sie erst kein Geld, dann keine Lebensmittel mehr hatten: «Ende Winter ging uns auch das Holz aus. Im Ural, wo es im Winter bis zu minus vierzig Grad kalt wird, kann das dein Todesurteil bedeuten.» Überlebt hätten sie nur, weil sie selbst Holz im Wald beschaffen konnten. Ernährt hätten sie sich in dieser Zeit von ihren zwei Hühnern und den Erzeugnissen ihrer Ziegen: «Ohne sie wären wir jetzt wohl tot.»

2017, knapp ein halbes Jahr vor Putins Wiederwahl, sei es dann zur Eskalation gekommen: Sie seien mitten in der Nacht aufgewacht, weil ihr Haus brannte, sagt Sorokina: «Wir haben eigenhändig das Feuer gelöscht, konnten gemeinsam mit der eintreffenden Feuerwehr beweisen, dass es Brandstiftung war.» Als nur Tage später einige Männer ins Haus einbrechen wollten, hätten sie um ihr Leben gefürchtet: «Die Sicherheitsdienste wollten sicherstellen, dass wir Putins Wiederwahl nicht gefährden. Sie wollten uns endgültig zum Verstummen bringen.»

«Zwei Männer prügelten auf uns ein»

Zwei Wochen später sei sie im Garten mit einer Luftpistole angeschossen worden, sagt Sorokina. Als die Polizei auch nach Stunden nicht aufgetaucht sei, habe sich das Paar selbst auf den Weg auf den Polizeiposten gemacht. Dort kamen sie nie an: «Wir liefen neben der Hauptstraße ins Dorf, als aus dem Nichts mit massiven Holzstücken von hinten auf uns eingeschlagen wurde», sagt Serazhidinov. «Wir drehten uns um: Es waren die gleichen Männer, die uns schon seit Wochen verfolgten.»

Serazhidinov und Sorokina seien von den Männern niedergeschlagen und verprügelt worden: «Wir haben wie verrückt gekämpft und uns gewehrt, obwohl wir beide schwer verletzt waren», sagt Sorokina. Schließlich sei sie auf die Straße gerannt, um fahrende Autos zum Halten zu bringen. Erst dann seien die Angreifer geflüchtet: «Damit habe ich unsere Leben gerettet.»

Im Krankenhaus planten sie bereits ihre Ausreise

Das Paar habe danach fast einen Monat im Krankenhaus verbringen müssen: Serazhidinov musste schwere Schädelbrüche behandeln lassen, Ekaterina erlitt Prellungen und Quetschungen. «Wäre ich nicht sofort operiert worden, wäre ich gestorben», sagt Serazhidinov. Bereits im Krankenhaus planten sie ihre Ausreise: «Wir wussten, dass wir in Russland nicht mehr sicher sind und mit weiteren Angriffen rechnen müssen.»

Seit bald vier Jahren lebten sie nun bereits in Ecuador im politischen Exil. Wer die Attacke auf sie ausübte, haben sie bis heute nicht herausgefunden: «Wir sind uns aber sicher, dass die Männer von Moskau geschickt wurden», so Serazhidinov. Sie hätten alles zurücklassen müssen. «Gleichzeitig fühlte es sich an wie eine Wiedergeburt: Zum ersten Mal mussten wir uns nicht ständig Sorgen um unsere Sicherheit machen.»

Wie Sorokina und Serazhidinov sagen, wünschen sie sich, dass der Westen begreife, wie tief die Probleme in Russland gehen – vor allen in den armen ehemaligen Soviet-Städten im Uralgebiet, fernab der reichen Städte rund um Moskau: «Das Leben dort ist getrieben von Gewalt, Armut und Korruption. Die staatlichen Behörden haben das öffentliche Leben fest im Griff: Wer sich gegen die öffentliche Meinung ausspricht, wird entweder durch Repressionen, im schlimmsten Fall durch Auftragsmord, ausgeschaltet und ruhiggestellt.»