United Airlines: Weil Wunschmenü fehlte – Business-Passagier zwingt Maschine zur Landung

Wenige Stunden später kreiste die Maschine über dem O’Hare Flughafen in Chicago, um durch den Kerosinverlust an Gewicht zu verlieren, und setzte dann zur Landung an.

Am Sonntag hob ein United-Airlines-Flug von Houston in Richtung Amsterdam ab.

Am Sonntag hob ein United-Airlines-Flug von Houston in Richtung Amsterdam ab. Nur wenige Stunden nach dem Start musste die Boeing 777 jedoch bereits wieder notlanden. Sie kreiste ein paar Runden über dem O’Hare International Airport in Chicago, um durch den Kerosinverlust an Gewicht zu verlieren, und setzte dann zur Landung an.